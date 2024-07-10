نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تحديد كافة التحديات التي تواجه المنظومة داخل كل محافظة على حدة لوضع الآليات المناسبة لمواجهتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث قدم المحافظ التهنئة للوزير بمناسبة توليه حقيبة التربية والتعليم.

وقد شهد اللقاء استعراضا لطبيعة المدارس بمحافظة الوادي الجديد على أرض الواقع وطبيعة الكثافات الطلابية بالمحافظة، كما قدم اللواء محمد الزملوط عرضا تفصيليا حول أعداد المدارس والفصول الدراسية بالمحافظة فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة في سبيل تطوير العملية التعليمية بشكل مستدام.

وقد ثمن الدكتور محمد عبد اللطيف جهود اللواء محمد الزملوط والمحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية من كافة الجوانب، مشيرا إلى أنه يستهدف خلال الفترة الحالية تحديد كافة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية داخل كل محافظة على حدة لوضع الآليات المناسبة لمواجهتها والتغلب عليها بسرعة وفعالية.

وقد اتفق الدكتور محمد عبد اللطيف واللواء محمد الزملوط على تحديد موعد زيارة للوزير للمحافظة في أقرب فرصة للتعرف على جهود المحافظة وتفقد المدارس على أرض الواقع.