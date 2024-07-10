علاج مصري لمرضى الكبد.. «دوت الخليج» يحاور الفريق البحثي للدواء الجديد

جدة - نرمين السيد - نجح فريق بحثي مصري من المركز القومي في تحضير خام دوائي من نبات شوك الجمل المصري لعلاج أمراض الكبد.





ويُعد نبات شوك الجمل المصري أحد أهم النباتات العالمية، وهو المصدر الأساسي لخام السيليمارين الدوائي (Silymarin) الذي يدخل في تصنيع أكثر من 360 مستحضرًا دوائيًا ومُكملًا غذائيًا على مستوى العالم وما يقرب من 40 مستحضرًا صيدليًا في السوق المصري، للعلاج والوقاية من أمراض الكبد.

ومن جانبه، كشف الدكتور إبراهيم صالح، عضو المركز القومي للبحوث قسم كيمياء النباتات الطبية، أن نبات شوك الجمل المصري (Milk Thistle)، قادر على علاج العديد من أمراض الكبد.

وأضاف الدكتور إبراهيم صالح، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن نبات شوك الجمل المصري ينمو بريًا، ومتواجد في العديد من الأماكن في مصر بكميات كبيرة، على سبيل المثال الساحل الشمالي الغربي.

ونوه عضو المركز القومي للبحوث، بأن المستحضر الدوائي المستخلص من البنات وهي المادة الفعالة التي تسمى «السيليمارين» تدخل في العديد من الأدوية المتوفرة في مصر بنسبة حوالي 40 منتجا من الأدوية المستوردة من الخارج.

وأوضح الدكتور إبراهيم صالح، أن كمية الإنتاج من هذا المنتج كانت قليلة في السابق؛ لذا تقرر زراعة هذا النبات في العديد من الأماكن في مصر حتى يمكن تلبية الاحتياجات للإنتاج والتصنيع.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة نهلة سيد عبد العظيم، عضو المركز القومي للبحوث: "بدأ الاهتمام بهذا النبات في قسم النباتات الطبية بمركز البحوث على مدار العديد من السنوات، وكانت الدكتورة فايزة محمد حمودة، أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز، ورئيسة فريق البحث، صاحبة فكرة إنتاج المستحضر الدوائي من النبات المتوفر بالفعل في مصر بدلا من الاستيراد من الخارج".

وأضافت الدكتورة نهلة سيد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "كان الداعم الأول في تسهيل عملية الزراعة وتوافر البنات هو تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنوجيا في زراعته بكميات كبيرة في مناطق بالصعيد وطريق الإسكندرية الصحراوي وبالعديد من الأماكن في مصر».

وتابعت الدكتورة نهلة: "نعمل بالخطوة الأولى في تحضير المادة الخام للمستحضر الدوائي التي تدخل في الدواء، ووطرحة المنتج بالسوق المحلي، ونأمل بعد ذلك في تصديره للخارج مثل دولة أخرى كالصين والهند التي تقوم بتصدير المنتج".

واختتمت تصريحاتها بأن التكنولوجيا المستخدمة في تحضير وتصنيع هذا الدواء سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فإن استطعنا تغطية السوق المحلي نكون قادرين على وقف استيراده بشكل مؤقت من الخارج بالعملة الصعبة، مؤكدة أن المنتج الدوائي سيكون متوفر في السوق المصري قريبًا وبأسعار في متناول الجميع.

كان الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أعلن نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث برئاسة د. فايزة محمد حمودة أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري (Milk Thistle) للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصري.

وأشار إلى أن هذا المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، وذلك من خلال مُبادرة تعميق التصنيع المحلي التي تعُد إحدى مُبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بين الأكاديمية (الجهة الممولة) والمركز القومي للبحوث (الجهة المُنفذة) وشركة أتوس فارما (إحدى شركات مجموعة سيكم القابضة) والتي تقوم بالإنتاج والتسويق، وذلك في إطار سياسة الدولة لإحلال المنتج المصري بدل المُستورد.

وأضاف القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث أن هيئة الدواء المصرية أصدرت شهادة مُطابقة لخام السيليمارين كمنتج مصري وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأشار د. حسين درويش إلى أن الاستهلاك السنوي في السوق المصرية من خام السيليمارين الدوائي يصل إلى 120 - 150 طنًا سنويًا تُستورد بالكامل من الخارج بالعملة الأجنبية وتُكلف الدولة ملايين الدولارات.