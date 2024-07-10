عبداللطيف والزملوط يبحثان جهود تطوير منظومة التعليم بالوادي الجديد

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جدة - نرمين السيد - وزير التعليم يستقبل محافظ الوادي الجديد لاستعراض جهود تطوير المنظومة
وشهد اللقاء استعراضًا لطبيعة المدارس بمحافظة الوادي الجديد على أرض الواقع وطبيعة الكثافات الطلابية بالمحافظة، كما قدم محمد الزملوط عرضًا تفصيليًا حول أعداد المدارس والفصول الدراسية بالمحافظة، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة في سبيل تطوير العملية التعليمية بشكل مستدام.
وثمن الدكتور محمد عبد اللطيف جهود محافظ الوادي الجديد للارتقاء بالعملية التعليمية من كافة الجوانب، مشيرًا إلى أنه يستهدف خلال الفترة الحالية تحديد كافة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية داخل كل محافظة على حدة لوضع الآليات المناسبة لمواجهتها والتغلب عليها بسرعة وفعالية.
واتفق المسؤولان على تحديد موعد زيارة للوزير للمحافظة في أقرب فرصة، للتعرف على جهود المحافظة وتفقد المدارس على أرض الواقع.
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