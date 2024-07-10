خلال زيارته للمستشفى العام.. محافظ قنا يأمر بحصر احتياجات القطاع الطبي

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بعدد من الجولات التفقدية المفاجئة، للوقوف على الأوضاع في المؤسسات الخدمية والصحية والمدارس، وتبين مدى رضى الخدمات المقدمة للمواطنين.





انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

في مطلع اليوم، استهل محافظ قنا، سير العمل بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا، للاطمئنان علي حسن سير وانتظام الامتحانات بمدرستي السيدة زينب الثانوية بنات، والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية للبنين، رافقه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ووفاء رشاد مدير إدارة قنا التعليمية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، علي حسن وانتظام سير الامتحانات دون شكاوى أو مشاكل بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والاجهزة الامنية، مشددا علي إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس.

تلبية طلبات المرضى

كما فاجأ محافظ قنا، أقسام وعيادات مستشفى قنا العام للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى.

وشدد محافظ قنا، أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضي، وتحسين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقه بالمرضي، وكذا مد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات المطلويه خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها.

زيارات وجولات مفاجأة للمستشفيات

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.

ووجه محافظ قنا، بسرعة عمل حصر باحتياجات القطاع الطبي بالمحافظة لتوفير كافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات للتيسير علي المواطنين في تلقي العلاج وعدم تحمل مشقة السفر لمحافظات آخرى.

تطوير منطقة المثلث الذهبي

بينما أكد الدكتور خالد عبد الحليم، على إهتمام الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات وهو ما ينعكس بالايجاب على الإقتصاد المصرى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، لتحديد الفرص الاستثمارية، وتنمية وتطوير المنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبي.

شدد محافظ قنا، على أهمية العمل بالنهج التشاركى مع جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية طموحه لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبى، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار بما يهيئ المناخ المناسب لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها، وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير تسهم في توفير فرص عمل حقيقة لأبناء جنوب الصعيد، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى.