الأرصاد: ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة الخميس والجمعة وموعد بداية الانخفاض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 10:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة سيكون يومي الخميس 11 يوليو والجمعة 12 يوليو 2024.

وأِشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من السبت 13 يوليو انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الخميس، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.