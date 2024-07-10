طلال رسلان يعلق على مقال برنامج الحكومة مع «مساء dmc»: هبوط التضخم ينعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار السلع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 10:33 مساءً - علق طلال رسلان مدير تحرير جريدة «صوت الأمة»، على برنامج الحكومة الذي تناوله في مقال على الموقع الإلكتروني، موضحا أن انخفاض مستوى التضخم أمر إيجابي وينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع بانخفاضها في الأسواق.

وأضاف رسلان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يذاع عبر قناة dmc: «انخفاض التضخم يحسن من مستوى العملة المحلية، لذلك كان من أهم نقاط برنامج الحكومة الجديدة هو تخفيض التضخم جزئيا، وهذا ما يتمناه كل اقتصادي حاليا في مصر، ذلك أنه يؤثر على الاقتصاد ككل».

وتابع طلال رسلان، أن الحكومة تعلم مدى أهمية انخفاض التضخم على الاقتصاد المصري ومستوى المعيشة بشكل عام، مردفا: «من المهم أن يتحدث رئيس الوزراء بشفافية عن معدلات التضخم، وليس هناك إخفاء لأي أمر عن المواطن المصري».

وأشار إلى أنه عندما يقول رئيس الوزراء أنه وضع حلولا مع المجموعة الاقتصادية بخفض مستوى التضخم، فهو حديث صادق من رئيس الوزراء مع الشعب.