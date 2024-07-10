نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخول مجانا.. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تعلن إطلاق شاطئ عام بمدينة العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق شاطئ عام مجاني بمدينة العلميين الجديدة، كمساهمة وهدية لأهالي المدينة، في إطار دورها ومسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بحق كل مواطن فى التمتع بالشواطئ داخل المدينة الجديدة.

وساهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تخصيص الشاطئ العام لأهالي المدينة، على أن يكون الدخول مجاني للأهالي والزائرين.

ووضع جهاز مدينة العلمين الجديدة، لوحة إرشادية ضخمة خارج الشاطئ وكتب عليها: "شاطئ عام دخول مجاني، مساهمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالي مدينة العلمين الجديدة".