نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس غدًا الخميس 11 يوليو 2024: تحذيرات من أجواء شديدة الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، 11 يوليو 2024، على كافة المحافظات والمدن المصرية، محذرة من استمرار الأجواء شديدة الحرارة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها يومي الخميس والجمعة 12 يوليو 2024 في جميع أنحاء البلاد.

التحذيرات والنصائح



نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن أشعة الشمس قدر المستطاع، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 عصرًا.

وأرجعت الموجة الحارة الحالية إلى التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وتزامنها مع بدء شهر أبيب الذي يمتد من 8 يوليو إلى 7 أغسطس من كل عام.

توقعات درجات الحرارة



من المتوقع أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على معظم الأنحاء، ومعتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين عبر صفحتها على الفيس بوك بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة للحماية من مخاطر حروق وسرطان الجلد، خاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى ضرر لها.

كما أوصت باصطحاب واقيات من الشمس مثل القبعات عريضة الحواف أو الشمسيات.

التوقعات لمدينة أسوان



كشفت خرائط الطقس عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل أعلى معدلاتها في مدينة أسوان، متوقع أن تقترب من 50 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

الشبورة المائية



حذرت خرائط الطقس من انتشار شبورة مائية خفيفة صباحًا، من الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ووصفت الأرصاد الجوية الشبورة المائية بالظاهرة الجوية الخطيرة، ونصحت قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على حياة الجميع.

حالة البحرين



تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

موعد انتهاء الموجة الحارة



تتوقع خرائط الطقس أنه اعتبارًا من السبت القادم 13 يوليو، ستشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مما قد يخفف قليلًا من حدة الأجواء الحارة.