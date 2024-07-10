نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة للجمهور.. افتتاح شاطئ عام مجاني بمدينة العلمين مساهمة من المتحدة للخدمات الإعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهزت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شاطئ عام مجانًا لأهالي مدينة العلمين الجديدة، في خطوة توضح تجاوز الإعلام حدود التغطية الخبرية وصناعة الدراما إلى خدمة مباشرة للجمهور.

تأتي هذه الخطوة الرائدة نحو تعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع، في إطار دور الشركة ومسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها بحق كل مواطن فى التمتع بالشواطئ بكافة أرجاء الدولة ومنها مدينة العلميين الجديدة.

وقالت الشركة إن المشروع يأتي كجزء من جهودها لتقديم خدمات حقيقية وملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. تمثل هذه الخطوة مثالًا حيًا على كيفية توظيف وسائل الإعلام لتحقيق منافع اجتماعية مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية.

وأكدت أن تحويل الإعلام إلى أداة لخدمة البشر يعزز من دوره كوسيلة إيجابية تساهم في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، وهو ما يظهر بوضوح من خلال هذه المبادرة الرائعة من شركة المتحدة.

وضع جهاز مدينة العلمين الجديدة، لوحة إرشادية ضخمة خارج الشاطئ وكتب عليها: "شاطئ عام دخول مجاني، مساهمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالي مدينة العلمين الجديدة".