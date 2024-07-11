نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار الكهرباء والوقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بشأن عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والوقود (البنزين، السولار، الغاز، وأنبوبة البوتاجاز)، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد.

وأكد الحمصاني أن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول موضوع تحريك أسعار الكهرباء والوقود.

استمرار دعم محدودي الدخل



أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء تناول مسألة الأسعار في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم محدودي الدخل فيما يخص الكهرباء والوقود.

وأشار إلى أن فاتورة الدعم أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، حيث وصلت إلى 636 مليار جنيه، مع ارتفاع بنسبة 20% في فاتورة الدعم للعام المالي الجديد مقارنة بالعام الماضي.

أهمية تحريك الأسعار



بين الحمصاني أن هناك حاجة لتحريك الأسعار لتغطية جزء بسيط من التكلفة، حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في توفير الدعم.

وأكد أن أي تحريك للأسعار سيكون في حده الأدنى بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل، بمعنى أنهم لن يتحملوا سوى جزء بسيط من تكلفة تحريك الأسعار.

التدرج في رفع الأسعار



أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن أي تحريك للأسعار سيكون تدريجيًا ومحدودًا، مع مراعاة السلع الهامة مثل السولار نظرًا لتأثيره العام على الأسعار.

وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الدعم الاقتصادي وتحمل التكاليف المتزايدة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين.