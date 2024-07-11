نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيقة أيلون ماسك تزور الأهرامات وتبدي إعجابها بتطوير المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، توسكا ماسك شقيقة رجل الأعمال والملياردير العالمي وأحد أثرياء العالم أيلون ماسك.

ومن ناحيته قال المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إن توسكا ماسك شقيقة الملياردير العالمي أيلون ماسك استمعت إلى شرح كامل للتغيير الذي تقوم به شركة أوراسكوم پيراميدز لرفع مستوى الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة، وتحويلها الزيارة إلى مستوى عالمي من النظام والنظافة والخدمات المتكاملة.

وأبدت توسكا ماسك إعجابها الكبير بهذا التحول خاصة أن دخولها لمنطقة أهرامات الجيزة كان من خلال المنظومة القديمة.

وأشارت توسكا ماسك إلى أن المنطقة بعد هذا التغيير المبهر في تحسين التجربة السياحية بمنطقة الاهرامات ستكون لها شأن مختلف تمامًا في جذب واستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم، ووعدت بزيارة ثانية قريبة بعد الافتتاح الرسمي للمنظومة الجديدة بصحبة أخيها الملياردير العالمي أيلون ماسك.