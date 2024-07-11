نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تبكير موعد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع مرور أيام من شهر يوليو الجاري، بدأ الموظفون في التساؤل عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وزارة المالية على تبكير موعد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلن شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري.

حيث تقرر أن يبدأ الصرف لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والعام في الدولة يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024.

كما سيتم صرف المتأخرات لجميع العاملين في أيام 8، 10، و11 من شهر يوليو الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وفيما يتعلق بمرتبات شهر أغسطس 2024، أضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه سيتم تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

وسيتم صرف المتأخرات لجميع العاملين في أيام 8، 11، و12 أغسطس المقبل.

**موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024:**

وأشار شريف خيري إلى أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 الجديد سيبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر المقبل.

كما سيتم صرف المتأخرات لجميع العاملين في أيام 8، 9، و10 من الشهر ذاته.

إتاحة المرتبات في ماكينات الصراف الآلي



أكد رئيس قطاع الحسابات أن جميع مرتبات ومستحقات العاملين ستتاح في ماكينات الصراف الآلي (ATM) حسب المواعيد المُعلنة أعلاه، مما يسهل على الموظفين الحصول على مستحقاتهم في الوقت المحدد.