فتح قنوات مباشرة مع المواطنين.. كواليس اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة

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جدة - نرمين السيد - اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
وأوضح أن اللجنة قامت بمراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة بمجلس النواب، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وبناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد.
وأشاد فوزي بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة والمتكونة من 42 نائبًا، الأمر الذي يعكس التنوع والاتساع في الخبرات والتخصصات، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة اعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، ويعتمد على 4 محاور وهي حماية الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة التماسك الوطني، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن برنامج الحكومة يهتم بالتواصل مع المواطن، لذا الوزارة من مهامها التواصل السياسي في ظل برنامج الحكومة الجديد، ما يعني فتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع، فضلا عن أن الوزارة معنية بإجراء الدراسات والأبحاث القانونية والإشراف على ملف حقوق الإنسان بشكل يوضح جدية الدولة المصرية في هذا الملف.
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