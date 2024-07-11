المستشار محمود فوزي: التواصل السياسي يأتي ضمن برنامج الحكومة لفتح قنوات مباشرة مع المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 12:32 صباحاً - عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، أولى اجتماعاتها أمس الأربعاء، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وقامت اللجنة بمناقشة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة بمجلس النواب، بما يضمن تحسين مستوي معيشة المواطن المصري، وبناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد.

وأشاد فوزي بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة والمتكونة من 42 نائبًا، الأمر الذي يعكس التنوع والاتساع في الخبرات والتخصصات.

مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة اعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ويعتمد على 4 محاور وهي؛ حماية الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة التماسك الوطني، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت المستشار محمود فوزي أن برنامج الحكومة يهتم بالتواصل مع المواطن، لذا الوزارة من مهامها التواصل السياسي في ظل برنامج الحكومة الجديد، ما يعني فتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع، فضلاً عن أن الوزارة معنية بإجراء الدراسات والأبحاث القانونية والإشراف على ملف حقوق الإنسان بشكل يوضح جدية الدولة المصرية في هذا الملف.