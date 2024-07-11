عظة الأربعاء.. البابا يواصل الحديث عن «مؤهلات الخدمة» (صور)

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، مساء أمس، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث تم بث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية، وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.





وصلَّى البابا رفع بخور عشية، بمشاركة أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

وبعد صلوات العشية استمع البابا تواضروس إلى فقرات التكريم من فيديو عن خدمة الأمانة العامة لمرحلة إعدادي بالإسكندرية، وأجاب على عدة أسئلة من أولاده وبناته من المرحلة الإعدادية، ثم كرّم بعدها 61 من أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

وهنأ البابا قبل بدء العظة، أبناء الكنيسة بقرب عيد الآباء الرسل، وأيضًا بعيد نياحة البابا كيرلس عمود الدين الذي احتفلت به الكنيسة القبطية أمس، وقدم الشكر لمقدمي فقرات الحفل المتنوعة والتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية.

واستأنف البابا سلسلة حديثه عن "مؤهلات الخدمة"؛ حيث تناول ثالث مؤهل من مؤهلات الخدمة؛ وهو "مرجعية الكتاب"، وتأمل في الآيات "قَبْلَمَا صَوَّرْتُكَ فِي الْبَطْنِ عَرَفْتُكَ، وَقَبْلَمَا خَرَجْتَ مِنَ الرَّحِمِ قَدَّسْتُكَ. جَعَلْتُكَ نَبِيًّا لِلشُّعُوب".

فَقُلْتُ: "آهِ، يَا سَيِّدُ الرَّبُّ، إِنِّي لاَ أَعْرِفُ أَنْ أَتَكَلَّمَ لأَنِّي وَلَدٌ".

فَقَالَ الرَّبُّ لِي: "لاَ تَقُلْ إِنِّي وَلَدٌ، لأَنَّكَ إِلَى كُلِّ مَنْ أُرْسِلُكَ إِلَيْهِ تَذْهَبُ وَتَتَكَلَّمُ بِكُلِّ مَا آمُرُكَ بِهِ".

لاَ تَخَفْ مِنْ وُجُوهِهِمْ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ لأُنْقِذَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ".

وَمَدَّ الرَّبُّ يَدَهُ وَلَمَسَ فَمِي، وَقَالَ الرَّبُّ لِي: "هَا قَدْ جَعَلْتُ كَلاَمِي فِي فَمِكَ".

اانْظُرْ! قَدْ وَكَّلْتُكَ هذَا الْيَوْمَ عَلَى الشُّعُوبِ وَعَلَى الْمَمَالِكِ، لِتَقْلَعَ وَتَهْدِمَ وَتُهْلِكَ وَتَنْقُضَ وَتَبْنِيَ وَتَغْرِس» (أرميا ١: ٥ - ١٠).

وأوضح أن أهمية الكتاب المقدس في حياتنا في أنه يعطي الإنسان؛ غذاء دائم، فضلا عن الاستنارة، وتعديل السلوك.

وأوضح البابا 7 مراحل للتعود على مؤهل "مرجعية الكتاب" في حياتنا؛ هي:

1- اقتناء الكتاب.

2- محبة الكتاب

3- قراءة الكتاب.

4- فهم الكتاب.

5- حفظ الكتاب.

6- التكلم بآيات الكتاب.

7- الحياة بوصايا الكتاب.

ووضع البابا تواضروس نظامًا مرتبًا لقراءة الكتاب المقدس كالتالي:

- في أيام الأصوام، نقرأ من أسفار العهد القديم.

- في أيام الإفطار، نقرأ من أسفار العهد الجديد.