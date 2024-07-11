- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - السفيرة مشيرة خطاب
وفي حوارها مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، قالت خطاب: "في بداية الألفية الجديدة، كنا نعمل على تحديد سن الزواج الأدنى بألا تتزوج الفتاة قبل بلوغها 18 عامًا، وكنا نجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
وأضافت: "أخذوني إلى المحكمة ورفعوا عليّ قضايا، مدعين أنني أروج لأجندة غربية وأن هذه المفاهيم تتعارض مع الثقافة المصرية. لكن اليوم نرى المرأة في مناصب كانت مغلقة أمامها تمامًا".
وأضافت: "المرأة المصرية ناضلت من أجل دخول مجلس الدولة، واليوم نرى أعدادًا كبيرة من النساء في القضاء الإداري ومختلف مجالات الخدمة العامة. ستجد المرأة متواجدة بشكل كبير في مواقع صنع القرار وقيادة المجتمع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشيرة خطاب تكشف عن أسباب مقاضاة «الإرهابية» لها قبل أحداث 2011 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.