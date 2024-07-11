مشيرة خطاب تكشف عن أسباب مقاضاة «الإرهابية» لها قبل أحداث 2011

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنها واجهت تجارب مع الجماعة الإرهابية قبل أحداث يناير 2011.





وفي حوارها مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، قالت خطاب: "في بداية الألفية الجديدة، كنا نعمل على تحديد سن الزواج الأدنى بألا تتزوج الفتاة قبل بلوغها 18 عامًا، وكنا نجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

وأضافت: "أخذوني إلى المحكمة ورفعوا عليّ قضايا، مدعين أنني أروج لأجندة غربية وأن هذه المفاهيم تتعارض مع الثقافة المصرية. لكن اليوم نرى المرأة في مناصب كانت مغلقة أمامها تمامًا".

وأضافت: "المرأة المصرية ناضلت من أجل دخول مجلس الدولة، واليوم نرى أعدادًا كبيرة من النساء في القضاء الإداري ومختلف مجالات الخدمة العامة. ستجد المرأة متواجدة بشكل كبير في مواقع صنع القرار وقيادة المجتمع".