الري: التغيرات المناخية تتطلب تطوير منظومة الإنذار المبكر من أخطار السيول

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتور أمجد المهدى المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر.





وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا مناقشة مقترح البدء فى دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية.

وأكد الدكتور سويلم، اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف" و"دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية"، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع مقترح لتطوير منظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان؛ لتحسين حالة الرى وتأهيل محطات الرفع وتطوير المساقى بالمنطقة مع استخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل إستهلاك الوقود، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه بالمنطقة.

كما تم مناقشة التعاون بين الوزارة والصندوق لتطوير أنظمة الإنذار المبكر من أخطار السيول الومضية، حيث أشار الدكتور سويلم لما حققته مصر سابقاً بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر، إلا أن الأمر يتطلب تطوير هذه المنظومة خاصة فى ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم حاليا.