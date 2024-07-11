بدء الاجتماع الثالث للجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب (صور)

جدة - نرمين السيد - الاجتماع الثالث للجنة دراسة برنامج الحكومة

بدأ منذ قليل، الاجتماع الثالث لجلسة اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب.





وأوضحت وزارة شئون المجالس النيابية، أن ذلك لمناقشة برنامج الحكومة بشأن وزارة الصناعة، وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الإنتاج الحربي، لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على الوزراء، وهم: الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.

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