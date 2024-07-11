وزير الإنتاج الحربي للنواب: ننوي إقامة مشروع لإنتاج المياه من الهواء

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جدة - نرمين السيد - الاجتماع الثالث للجنة دراسة برنامج الحكومة
وأشار الوزير، إلى أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل إنشاءه، مؤكدا أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة.
وأضاف، أن الوزارة تنوي بالتعاون مع الجانب الياباني إقامة مشروع (إنتاج المياه من الهواء)، من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء؛ لتوفير قدر أكبر من المياه.
وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة، وأن الوزارة لديها خطة؛ لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية.
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