احتفال السفارة المصرية في السنغال بالعيد القومي المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 12:31 مساءً - أقام السفير خالد عارف، سفير مصر فى السنغال، حفل استقبال بمناسبة الذكري الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، شارك فيه عدد من كبار المسؤولين السنغاليين على رأسهم وزير التدريب المهني السنغالي والمتحدث باسم الحكومة Amadou Sarre ممثلاً لرئيس الجمهورية، والبروفيسورة Penda Mbow المستشارة بالإدارة الدبلوماسية بالرئاسة السنغالية، ومدير مكتب وزير المياه، وعدد من قيادات وزارة الخارجية السنغالية، وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، ورئيس نادي المستثمرين السنغاليين ورجل الأعمال الأبرز فى السنغال Pierre Atepa، ومدير معهد Pasteur، فضلاً عن مسئولي الغرفة التجارية والصناعية والزراعية، ورموز الجالية المصرية، وممثلي البعثة الأزهرية، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في السنغال.

هذا، وقد تضمنت الكلمة التي ألقاها السفير المصري الإشارة إلى قوة وعمق العلاقات المصرية السنغالية التى تمتد لأكثر من ستين عامًا. حيث استعرض التطورات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة على المستوي الاقتصادي والسياسي والثقافي، مشيراً إلى أنها تكتسب مزيداً من الزخم، خاصة فى ظل اعتزام كبرى الشركات المصرية دخول السوق السنغالي فى مجالات الاسكان والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي. ونوه إلى قرب التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي فى مجالات الاستزراع السمكي، الزراعة وتدريب الدبلوماسيين الشباب وتكنولوجيا المعلومات. كما أكد على أن السفارة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال فتح أسواق غير تقليدية للمنتجات المصرية مثل تقاوي القمح والأرز. وتطرقت الكلمة كذلك إلى الأوضاع الاقليمية والدولية وإلتزام مصر الثابت بدعم السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مسلطاً الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية لوقف الحرب المندلعة فى قطاع غزة، وإيجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.