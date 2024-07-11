بالصور.. لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها اليوم بحضور 5 وزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 12:32 مساءً - تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس 11 يوليو 2024 ، للاستماع إلى وزراء (الصناعة وقطاع الأعمال العام والانتاج الحربي ) كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني إلى وزراء ( النقل والطيران المدني والسياحة والآثار ) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) .

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.