كامل الوزير يعرض خطة وزارة الصناعة أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 12:32 مساءً - ألقى الفريق كامل الوزير بياناً عن خطة وزارة الصناعة في برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن مستهدفات الخطة تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الاول للمجلس، وبحضور وزراء قطاع الأعمال والإنتاج الحربى والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد "الوزير" على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن أبرز الأسبقيات العاجلة للوزارة هي التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعي مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.

ومن المنتظر، أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها للمجلس، متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب للانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس

وتضم اللجنة فى عضويتها نحو 42 نائباً منهم، النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغلي، أحمد فتحي.