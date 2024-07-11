نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية ضمن خطة برنامج الحكومة الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يهدف برنامج عمل الحكومه إلى تحقيق العديد من الأهداف في مجال التعليم بالدراسية الحديثة والمنظورة.

وجاء البرنامج الفرعي الثاني: تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.



حيث يعتبر تطوير المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، إحدى الركائز الرئيسة نحو النهوض بالعملية التعليمية، وهو ما يمكن من خلال عدد من

الخطوات التعليم قبل الجامعي وهو استكمال تطوير المناهج الدراسية، في إطار نظام تعليم ٢٠٠ وهو ما يتضمن الآتي:

-استكمال تطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب، ويُسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.



-التوسع في إدراج البرامج التعليمية التي تراعي وظائف المستقبل، وبما يُسهم في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم في المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

-التوسع في تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعزز المهارات الحياتية والتفكير النقدي لدى الطلاب.

وفيما يخص التعليم الجامعي جاء كالتالي

-استكمال تطوير المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، ورفع قدرات الطلاب والاهتمام ببرامج التدريب العملية وبخاصة في المجالات

الحديثة، بما يشمل الحوسبة السحابية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة.