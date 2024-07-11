وزير قطاع الأعمال أمام النواب: زيادة الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات

جدة - نرمين السيد - ألقى محمد شيمى وزير قطاع الأعمال، بيانا عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة، أمام مجلس النواب، أكد فيه على اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.





وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة "أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها" مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيراً إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة. وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.

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