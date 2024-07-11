سفير مصر في المكسيك يستقبل وفد المنتخب القومي لكرة السلة للآنسات تحت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 01:32 مساءً - استقبل السيد سفير جمهورية مصر العربية في المكسيك، السفير عمرو عبد الوارث، وبرفقته أعضاء السفارة وفد المنتخب القومي لكرة السلة للآنسات تحت 17 سنة، والذي تأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للآنسات خلال الفترة من 13 إلى 21 يوليو الجاري والتي ستقام بمدينة Irapuato المكسيكية، والتي تبعد حوالي 400 ك.م. عن العاصمة المكسيكية.

أعرب السيد السفير عن تمنياته الطيبة للمنتخب بالفوز خلال البطولة وخلال المباراة الودية مع المنتخب المكسيكي التي ستقام اليوم، وذلك قبيل بدء معسكر التدريب ثم المباريات الرسمية يوم الجمعة 13 يوليو.