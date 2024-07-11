ضبط (328) قضية مخدرات و(129) قطعة سلاح وتنفيذ (84631) حكم قضائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 01:33 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (328) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (374) متهم ضُبط خلالها الآتى :

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (200,265 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (28,650 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,364 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,100 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,185 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (5,837 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (3,150 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (1,035 كيلو جرام).

- كمية من مخدر فرجينيا وزنت (400 جرام).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام).

- عدد (858) قرص مخدر.



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (129 قطعة سلاح نارى بحوزة 115 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

- (8) بنادق آلية.

- بندقية رصاص.

- (9) بنادق خرطوش.

- طبنجة .

- (110) فرد محلى.

- (89) طلقة مختلفة الأعيرة.

- (10) خزينة متنوعة.

- (229) قطعة سلاح أبيض .



فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (84631) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

- (329) حكم جناية.

- (27324) حكم حبس جزئى.

- (4322) حكم حبس مستأنف.

- (41583) حكم غرامة.

- (11073) مخالفة.

- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (4) تشكيلات عصابية، ضموا عدد (12) متهم، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (24) متهم.

- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (20) متهم .

- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (265) دراجة نارية .

- فى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها: إعادة سيارة مبلغ بسرقتها.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22674) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.