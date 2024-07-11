انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية السبت في الشرقية

جدة - نرمين السيد - محافظ الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، يوم السبت المقبل، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.





وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية. ومن ناحيته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، اكتمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2024م، التي من المقرر أن انطلاقها السبت المقبل، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال 180 لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان والترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنيين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات 17 لجنة، للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة. وأشار إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية (أطباء - إداريين – عمال) والآلات والأدوات، وجرى الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية. وتيسيرا على المواطنين والمربين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات (من بيت لبيت) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

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