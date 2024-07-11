جدول أعمال استثنائي للجنة دراسة بيان الحكومة الجديدة بالبرلمان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة

تُعدّ لجنة دراسة بيان الحكومة الجديدة آلية هامة لتعزيز الحوار البنّاء والمشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجلس النواب.





وتُساهم لجنة دراسة بيان الحكومة الجديدة في ضمان أن تكون السياسات الحكومية متوافقة مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. والإنفوجراف التالي يوضح ملامح جدول أعمال استثنائي للجنة دراسة بيان الحكومة الجديدة بمجلس النواب.

وأثنت اللجنة خلال اجتماعاتها على جهود الحكومة في إعداد بيان شامل يتضمن مختلف جوانب العمل الحكومي. كما أكدت اللجنة ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحكومة بجدية وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وطالبت اللجنة، الحكومة بوضع خطط واضحة لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد. وأوصت اللجنة، الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

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