14 فصلا بـ12 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع إنشاء مدرسة لغات في ديرب نجم

جدة - نرمين السيد - محافظ الشرقية

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعا مع علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بحضور ممثل عن الشركة المنفذة لأعمال إنشاء مدرسة طحا المرج الرسمية للغات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، للاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء وتذليل العقبات كافة أمام الجهة المنفذه لإنهاء أعمالها طبقا للجدول الزمني المحدد.





وخلال الاجتماع جرى استعراض موقف تنفيذ مشروع إنشاء المدرسة، وأوضح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة مقامة على مساحة 3810 أمتار ومكونة من دور أرضي وأربع طوابق علوية وتضم 14 فصلا بتكلفة 12 مليونا و164 ألفا و400 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 70%. وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة مع الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل ودخولها الخدمة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتعود بالنفع والفائدة على أبناء القرية والمناطق المجاورة لها. واطمأن محافظ الشرقية، من وكيل وزارة التربية والتعليم، على سير انتظام امتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدا تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الإمتحان في المواد المتبقية، للتفوق والحصول على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية.

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