بالتعاون مع” العمل الدولية” و”العدل” ...ورشة عمل حول معايير العمل الدولية وانعكاسها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 02:33 مساءً - فى إطار التعاون بين وزارة العمل،ووزارة العدل ، ومنظمة العمل الدولية ، والمركز القومي للدراسات القضائية ، تم عقد ورشة عمل تعريفية حول معايير العمل الدولية و إنعكاسها في التشريع المصري ، خاصة مشروع قانون العمل الجديد ، وذلك بحضور وفد من وزارة العمل يضم إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود.رشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب وزير العمل..ويأتي ذلك فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا اضواء ،.

وتهدف الورشة تعزيز معرفة السادة قضاة محكمة النقض حول معايير العمل الدولية وأهمية انعكاسها فى التشريع المصري، و قانون العمل الجديد و توافقه معها، ومكانة اتفاقيات العمل الدولية في الاجتهادات القضائية ..

وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة، أن الورشة تضمنت جلسات منها جلسة حول منظمة العمل الدولية ودورها ونظام عملها وأجهزتها الاشرافية ، والتى تحدث خلالها السيد كون كومبير - خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة ، وجلسة أخرى حول معايير العمل الدولية فى النظام القانوني المصري والتى تحدث فيها السيد المستشار الدكتور / وليد عبد الصبور _ نائب رئيس محكمة النقض ، كما تحدث السيد المستشار علاء السجيعى نائب رئيس محكمة النقض عن الاتفاقيات الدولية فى شأن الاستخدام والعمل ..

و عرض السيد المستشار شريف أبو بكر النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل دور المحاكم المتخصصة ومهامها والمحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية ومنازعات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل ...كما تناول السيد المستشار إيهاب عبد العاطى عليان المستشار القانوني لوزير العمل فى حديثه مصادر قانون العمل وأهمية معايير العمل الدولية ودور الحوار الثلاثي في اعداد مشروع قانون العمل الجديد واهم ملامحه.. وعقب ذلك عقدت جلسة مناقشة و حوار مع السادة القضاه حول مشروع قانون العمل ومقترحاتهم بشأنه من خلال التجارب القضائية المتنوعه و اهم التحديات التى تواجههم فى تطبيق القانون الحالى .. وقد أدار هذه الجلسة النقاشية كل من المستشار هيثم حجازى مدير المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية ،و السيد المستشار شريف النجار، و السيد المستشار ايهاب عبد العاطى .. واختتم الورشة السيد ايرك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة..وشارك بالورشة ممثلي مشروع أضواء..