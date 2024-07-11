محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق المركزي لمتابعة سير العمل خلال الإجازات الرسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 02:34 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات .

وأشار النجار أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفي الوراق المركزي لتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي خلال الاجازات الرسمية .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية والاماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية للتأكد من توافر كافه الاحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضي.

واطلع محافظ الجيزة على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ مشددا على حسن معاملة المرضي وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام .

كما حرص محافظ الجيزة خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى والمواطنين للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالب المرضى موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات لخطوط الصرف الصحي بالمستشفي .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأحمد السكري رئيس حي الوراق .