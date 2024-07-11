نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي: امتحان علم النفس ثانوية عامة تضمن أسئلة تحمل أكثر من إجابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، إنه فيما يخص امتحان علم النفس والاجتماع أمس لطلاب الثانوية العامة 2024 شعبة أدبي، وبعد مناقشات طويلة مع الزملاء المعلمين واسعي الخبرة في تدريس المادة استخلصت ما يلي:

-توجد أسئلة تحمل أكثر من إجابة صحيحة وبالتالي تتوقف الإجابة الصحيحة على رؤية واضع السؤال نفسه، وهذا خطأ من زاوية التقويم التربوي إذ لا بد ان تكون الإجابة معروفة ويتفق عليها الجميع، وقد اختلف المعلمون ذوو الخبرة في تحديد الإجابة الصحيحة فما بالنا بالطالب المسكين.

-وجود أسئلة تتنافى الإجابة عليها مع ما درسه الطالب في المنهج وترتبط أكثر بثقافة الطالب العامة ؛ وهذا خطأ جسيم لأن الأسئلة في الامتحانات لا بد ان تكون متصلة بالمنهج حتى لو كانت مرتفعة المستوى أو الصعوبة، أما اتيانها من خارج المنهج فقد حول الاختبار التحصيلي إلى اختبار ذكاء وبالتالي أصبح لا يقيس مستوى الطلاب الفعلي.

- سوء صياغة بعض الأسئلة سواء من ناحية استخدام اللغة العربية أو استخدام علامات الترقيم جعل الطلاب يختلفون في فهمهم لنفس السؤال، إذا لا بد ان يكون معنى السؤال لا يثير أي لبس لدى الطلاب.

- لو تم وضع مثل هذه الأسئلة لواضعيها أنفسهم لاخفقوا في الإجابة عليها، ولا أجاب كل فرد منهم على تلك الأسئلة إجابة مختلفة

- يوجد فرق كبير بين وضع سؤال مرتفع الصعوبة وبين سؤال لا يعرف الطالب أى معلومة من قبل.

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد (419501) طالب وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد (99871) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي (192296) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.