تكثيف أعمال النظافة في الشرقية.. رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الشوارع

تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، كثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة جهودهم على مدار الساعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامه ونقلها للنقطة الوسيطة حفاظاً على صحة المواطنين.





أجرى شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بجولة ميدانية صباحية للتأكد من كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة حيث إستهل الجولة بالمرور على قطاع المدينة من كوبرى الجامعة باتجاه طريق شيبه ومصنع الزيت والصابون لمتابعة استكمال أعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة الطرق والنظافة العامة.

كما قام بالتوجه إلى طريق الوحدة المحلية بالزنكلون وطريق العصلوجى لمتابعة انتظام سير الأعمال وتسوية الطريق بالجليدر والمكنسة لرفع السفوحة.

كما تابع أعمال النظافه على طريق الوحدة المحليه ببردين من رفع الأتربة والمخلفات لتحقيق السيولة المرورية الكافية لمرتادى الطرق العامة.

كما تابع يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق أعمال النظافة بالطرق والشوارع داخل الحى فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار وريها لإظهار الشكل الجمالي والحضاري لشوارع العاصمة.



وفي سياق متصل، أجرى محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق مرورا صباح اليوم على مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات، كما مر على شوارع الحي لمتابعة سير العمل وشدد على تكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة ومازال العمل جار على مدار اليوم تحت إشراف نواب رئيس الحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وحفاظاً على سلامة المواطنين، تابع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع نواب رئيس المركز ومدير قسم الإنارة العامة بالمجلس، أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات وخفض الإنارة بعدد من شوارع المدينة ومنها "الدروس - انقيزه - كفر البلاسى - المنشيه الجديدة - الإنتاج"، بالإضافة لإصلاح كشك كهرباء مصنع الثلج، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

هذا وقد قامت الإدارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة فى وضع خطة للترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، وتم رش الحشرات الطائرة والذباب البالغ بشوارع متفرقة بالمدينة، وكذلك بالحدائق العامة والمتنزهات، بالاضافة لاستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة صباحا مساءً، للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، كما تواصل رئاسة المركز أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع، بالإضافة لاستكمال أعمال الدهانات والتجميل.

كما قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية وقسم الحملة الميكانيكية وقسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كل تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بالمدينة لتظهر بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق نشاطها المكثف برئاسة أيمن هيكل رئيس المركز، وبمشاركة ماهر عبد البر نائب رئيس المركز لمتابعة وتكثيف حملات النظافة في كل أنحاء المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة، وكذا متابعة الحملة الميكانيكية للتأكد من خروج المعدات والسيارات في المواعيد المحددة وصيانتها.

كما تابع السيد صبحى رئيس مركز ومدينة ههيا صباح اليوم الإشراف على أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة والمداخل الرئيسية والطرق الجانبية.

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، تابع أشـرف عامر رئيس مركز ومدينه منيا القمح بمتابعة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية لرفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش وكنس جميع الطرق ورفع القمامة والأتربة والعوائق بشوارع المدينة، وتم إرسال جميع المعدات إلى النقطة الوسيطه لنقل القمامة هناك تمهيداً لرفعها إلى المقلب العمومي بمدينه العبور.

كما نسق الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق عملية تنظيم الحركة المرورية خلال سوق الخميس الإسبوعى بمدينة بلبيس ورفع كل الإشغالات المخالفه بشوارع المدينة للحفاظ على السيوله المرورية بالسوق ومنع أى تكدسات.

وتابع عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال منظومة النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية بالتنسيق مع محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة إذ تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم تنظيف مداخل المدينة ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار وريها ودهان البلدورات وذلك لإظهار الشكل الجمالي، كما تم متابعة رؤساء الوحدات المحلية بالحلوات وكفور نجم ومباشر أعمال منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى بمجهودات عمال تحسين البيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم نقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل.