محافظ الشرقية: إزالة 12 حالة تعد على المباني و5 حالات على الأراضي الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.





وأوضح الأشموني أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قطعت في خامس أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فتم إزالة 12 حالة تعد بمساحة 2417 متر مباني و5 حالات تعد بمساحة 38 فدانا و12 قيراطا و12 سهما على الأراضي الزراعية بمراكز "الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - بلبيس - الحسينية - أولاد صقر - فاقوس". وأكد الأشموني أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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