قطاع الحماية المجتمعية ينظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجرى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 03:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية وبمناسبة الإحتفال بالعام الهجرى الجديد 1446هـ .. فقد نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15مايو وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين.

شهدت تلك الإحتفالية تلاوة لآيات من الذكر الحكيم والإبتهالات ، كما تضمنت الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة بالإضافة إلى تقديم عدد من النزلاء عدد من الفقرات "إنشاد وإبتهالات دينية".

فى ختام الإحتفالية قدم النزلاء الشكر لوزارة الداخلية على إتاحة تلك الفرصة لهم للإحتفال بالعام الهجرى الجديد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.