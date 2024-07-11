محافظ الدقهلية يكافئ عاملة نظافة من ماله الخاص

منح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مكافأة من ماله الخاص، لعاملة النظافة بوحدة طب الأسرة بقرية ميت مزاح، التابعة لمركز المنصورة، وهي من ذوي الهمم، لاهتمامها بنظافة الوحدة وظهورها بشكل مشرف.





كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بصرف مكافأة للعاملين لانتظام العمل ووجود الطبيبة النبطشية على رأس العمل وفني الأشعة والتمريض.

جاء ذلك ضمن سلسلة الجولات المفاجئة التي يجريها اللواء طارق مرزوق، منذ توليه منصب محافظ الدقهلية، وتستهدف المرور على المخابز والمؤسسات الحكومية والمحال التجارية والأسواق، لمتابعة سير العمل والتفتيش على أوزان الخبز والتأكد من النظافة ومراقبة الأسعار، وخاصة في المناطق الشعبية.

كما وجه المحافظ، بشن حملة مكبرة للتفتيش على جميع المخابز، لمراجعة الشهادات الصحية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة ومديرية العمل ومباحث التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ كلا من: المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، والعميد خالد دويدار، رئيس مباحث التموين بالدقهلية، بشن حملة مكبرة للمرور على جميع الأسواق ومنافذ البيع بالمنصورة وقراها، لمراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عن الأسعار، لمحاربة الغلاء والحد من جشع بعض التجار، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، وتحرير محاضر نقص أوزان وصرف الخبز بدون بطاقات لأحد المخابز بقرية ميت مزاح، وانتهاء الشهادات الصحية والمرور المستمر على هذا المخبز .

شدد على أصحاب المخابز بعدم صرف خبز لحاملي أكثر من بطاقتين، ويكون بينهما صلة قرابة، حتى يصل الخبز إلى مستحقيه الحقيقيين، وعدم بيعه في السوق السوداء بأغلى من ثمنه، وضياع حق المواطن البسيط في دعم الدولة له.

وقال المحافظ: لن أترك قرية ولا عزبة ولا شبر على أرض الدقهلية إلا وسأزوره، لحل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم ومراقبة الأسواق، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية لرفع المعاناة عنهم، فالمواطن البسيط هو شغلي الشاغل.