جدة - نرمين السيد - حازم الأشموني محافظ الشرقية

توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء "الزقازيق - حي ثان – القنايات - منيا القمح – ديرب نجم"، برفقة مفتشي الإدارات التموينية للمرور على المحال التجارية والمخابز المختلفة للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدى توافرها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية؛ للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقاً للقانون. بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية فضلاً عن المرور على المخابز؛ لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات يومية لمتابعة حركة الأسواق والمخابز بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.