هدية للأهالى.. محافظ المنيا يوجه بسرعة رفع كفاءة مستشفى الحميات بملوى (صور)

تفقد عماد كدواني محافظ المنيا، مستشفى ملوي التخصصى للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





واطلع كدواني خلال جولته على سير العمل في الأقسام المختلفة، موجها الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كل الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين مع الالتزام بمقومات النجاح فى المنظومة الطبية.

وشدد محافظ المنيا على الاهتمام بأعمال النظافة داخل وخارج المستشفى، موجها رئيس مركز ملوى برفع أى مخلفات فى محيط المستشفى إصلاح أعمدة الإنارة، وأماكن الانتظار، حفاظا على حرم المستشفى وتوفير سبل الراحة اللازمة للمرضى ومرافقيهم.

وتنقل كدوانى بين أقسام المستشفى وأجرى حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين وسط ترحيب وحفاوة من الجميع لوجوده معهم واستماعه لمطالبهم، كما اطمئن على مخازن الأدوية والأجهزة الطبية ومدى كفاءتها والعلاجات المقدمة للمرضى فى مختلف أقسام المستشفى ومنها أقسام: "الغسيل الكلوى والطوارئ والعيادات الخارجية والأشعة والصيدلية والتغذية والمعامل والعمليات والحضانات والنساء والولادة والقلب والرعاية المركزة والأطفال والحروق والجراحة".

كما شملت الزيارة تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات إذ تضمنت توفير 34 كرسى غسيل كلوى و19 سرير عناية مركزة، مطالبا المسؤولين والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها وتقديم المستشفى بعد تطويره هدية لأهالى ملوى، الذين يستحقون رعاية طبية لائقة، كما تفقد المحافظ مستشفى الصدر ومستشفي الرمد بملوى.

رافق المحافظ وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي والتفتيش المالى والادارى بالمحافظة.