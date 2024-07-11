وزير الشئون النيابية: بناء الإنسان ودعم الصناعة على رأس أولويات الحكومة

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جدة - نرمين السيد - جانب من الاجتماع
جاء ذاك بحضور كل من: كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، ومحمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وصرح المستشار محمود فوزي، أن نقاشات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة كانت صريحة وواضحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها، واتسمت بالديموقراطية والصبغة العملية والواقعية، حيث أن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة، والذي أظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم الصناعة، وتطوير الصناعات الوطنية، والعمل على النهوض بها، مع وضع المسئولية المجتمعية في الاعتبار الأول.
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