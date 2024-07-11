«الداخلية» تنظم احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو.





يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تطبيقًا للمفهوم الإنساني في السياسة العقابية الحديثة.

وشهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها.