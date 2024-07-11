غلق لمدة 20 يوم.. تحويلات مرورية بالزمالك لتنفيذ أعمال تحويل خط صرف صحى بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 05:30 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط الصرف الصحى المتعارض مع تنفيذ أعمال بمحطة مترو أنفاق الزمالك .

وأفادت الإدارة العامة للمرور، في بيانها، بأن الأعمال الجارية تستلزم الغلق الكلى لشارع عزيز أباظة على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 20 يوماً ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 14/7/2024 .

وأوضحت أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى “القادم من شارع عزيز أباظة يسلك يساراً شارع حسن عاصم فيميناً شارع البرازيل تجاه شارع محمد مظهر”.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .