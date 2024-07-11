نائب رئيس الوزراء: وزارة النقل تعمل على إعداد خطة لإنشاء 31 ميناء جافًا

جدة - نرمين السيد - المهندس كامل الوزير وزير النقل قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، إن وزارة النقل تعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.



وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، أن أبرز أهداف وزارة النقل جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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