كامل الوزير يستعرض خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - الفريق كامل الوزير

استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة.





وأشار «الوزير» إلى أن أبرز أهداف وزارة النقل جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. جاء ذلك خلال بيان رسمي في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة.

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