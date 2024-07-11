نائب رئيس الوزراء يلقي بيانا في اجتماع اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة

جدة - نرمين السيد - الفريق كامل الوزير

ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بيانًا في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة.





واستعرض «الوزير» خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن أبرز أهداف وزارة النقل جعل مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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