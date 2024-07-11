أولى خطوات الحل.. عبداللطيف يرصد التحديات في المنظومة التعليمية

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من المدارس ذات الكثافات العالية بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، للوقوف على التحديات الواقعية التي تعوق المنظومة التعليمية بهذه المدارس.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير للتعليم الفنى، وقيادات الوزارة، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة المرج الثانوية بنات والتي تتضمن عدد 31 فصلًا، و2364 طالبة، و44 معلمًا،

حيث تفقد الفصول والمعامل ومسرح المدرسة ووجه بصيانة الفصول التي تحتاج لصيانة ودهانات والشاشات التفاعلية والكاميرات المعطلة، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة، كما راجع الرسوم الهندسية والكثافات الطلابية بكل فصل ونسب الحضور المسجلة للطلاب.

كما عقد الوزير لقاء مع عدد من المعلمين بالمدرسة، حيث ناقشهم فى التحديات التى تعوق عملهم بالمدرسة، فضلًا عن استعراض طبيعة أدائهم لمهامهم.

وعقب ذلك، تفقد الوزير فصول مدرسة الشهيد محمد فؤاد الإعدادية بنات والتي تتضمن 32 فصلًا، و4689 طالبة و41 معلمًا وتعمل بنظام (فترة صباحية وفترة مسائية)، كما تفقد معمل العلوم وحجرة النشاط الثقافي والفني، حيث وجه بصيانة الفصول والمعمل والمرواح بكافة الفصول، واستعرض توزيع كثافات الطلاب داخل الفصول.

وتفقد الوزير أيضًا مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والتي تشتمل على 29 فصلًا وتضم 2758 طالبًا وطالبة، و65 معلمًا، وتعمل بنظام (فترة صباحية وفترة مسائية)، حيث تفقد الفصول الدراسية ومعمل الحاسب الآلي، وقاعة المكتبة، وقاعة الاقتصاد المنزلي، وغرفة الأنشطة، موجها بضرورة تجهيزهم على أعلى مستوى.

وتفقد الوزير كذلك فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وأجرى نقاشًا مع المعلمات حول طرق التدريس لطلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال، ورأيهم فى المناهج الحديثة.

وعقب ذلك، توجه الوزير لإدارة المرج التعليمية، وقام خلالها بمراجعة دقيقة لكافة التفاصيل الخاصة بحالة المدارس التابعة للإدارة والكشوف الخاصة بالطلاب وعدد الفصول الدراسية بالمدارس وتحديد كافة الاحتياجات الواقعية لهذه المدارس تمهيدًا لوضع الآليات المناسبة للتغلب على هذه التحديات.