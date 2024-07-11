أبرزها الوصول إلى 30 مليون سائح.. وزير السياحة يشرح للنواب مستهدفات الوزارة

جدة - نرمين السيد - شريف فتحي وزير السياحة والآثار

ألقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيانًا في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، أوضح فيه أن أبرز مستهدفات الوزارة الوصول إلى 30 مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر، وتعظيم الاستفادة منها.





وأشار "فتحي" إلى أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي هو تعزيز الاستثمار السياحي، وجذبه من خلال عدد من المبادرات ستقوم الوزارة بطرحها في هذا المجال لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة. وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها. وأوضح أن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة هيكل الوزارة بالكامل لوضع حوكمة شاملة في خطة عمل الوزارة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق المُتبادل مع وزارة الطيران المدني.

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