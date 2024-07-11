وزير الطيران: إجراء إصلاحات هيكلية للشركات وتطويرها وتدريب العاملين

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيانًا في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة.





أكد "الحفني" أنَّ الطيران هو أداة رئيسية في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات، موضحًا أن هناك تحدي كبير للنهوض في مجال الطيران المدني في مصر، مضيفًا أنَّ من أبرز أولويات الوزارة في الفترة المقبلة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي.

وأكد الوزير على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات، لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران ماليًا والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت.

وأشار إلى أنَّ الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.