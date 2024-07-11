القضاء الأعلى ينفى استقالة النائب العام السابق ونجله

جدة - نرمين السيد - المستشار حمادة الصاوى - النائب العام

نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ونجله.





وأهاب الأمين العام بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مروجي الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص.

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