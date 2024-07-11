جولات لا تتوقف.. وزير التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

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جدة - نرمين السيد - وزير التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير للتعليم الفني، وقيادات الوزارة، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
واستهل الوزير جولته بالمدرسة بتفقد الفصول وقاعات (التربية الموسيقية والمجال الصناعي والتربية الفنية والمعمل الزراعي)، مثنيًا على المنتجات والأشكال الفنية لأنشطة الطلاب، بالإضافة إلى تفقد معمل (الحاسب الآلي) والمكتبة ومبنى إقامة الطلاب والذى يضم غرف سكن الطلاب والمسجد والمطعم، حيث ناقش الوزير بعض الطلاب المتواجدين عن آراءهم وملاحظاتهم عن المدرسة وأسلوب الدراسة والإقامة.
كما استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف مع عبدالله عبد المحسن، مدير المدرسة، معايير اختيار الطلاب والمعلمين، وعقد أيضًا اجتماعًا مع عدد من المعلمين والمشرفين بالمدرسة للتعرف على طبيعة الدراسة بالمدرسة ومتطلباتهم وأبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه جوانب المنظومة التعليمية بالمدرسة .
وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية والتعليم أن مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس تضم نخبة من الطلاب المتفوقين الذين تحرص الوزارة على رعايتهم ومدهم بكافة سبل الدعم، كما ثمن دور المعلمين في المدرسة وجهودهم المبذولة مع الطلاب.
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