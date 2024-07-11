جدة - نرمين السيد - الاجتماع الرابع للجنة مناقشة برنامج الحكومة

انطلقت أعمال الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخاصة المُشكلة لمناقشة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور وزراء النقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.





ومن المُقرر أن تواصل اللجنة عقد اجتماعها الخامس، غدًا الجمعة، بحضور وزيرين من بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة شهدت، اليوم الخميس، فى اجتماعها الثالث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، لرؤيتهم وخططهم وفقًا لكل وزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور 4 وزراء.. لجنة مناقشة برنامج الحكومة تواصل اجتماعاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.